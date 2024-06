Scontro tra due auto in via Nazionale Adriatica nord e il traffico va in tilt [FOTO]

Incidente stradale in via Nazionale Adriatica nord a Pescara intorno alle ore 9 di mercoledì 19 giugno.

A scontrarsi, di fronte al centro commerciale "Il Delfino", sono state due automobili.

Una Alfa Romeo Mito guidata da una ragazza di 21 anni che, mentre stava percorrendo la strada in direzione Montesilvano, avrebbe urtato lo spigolo sinistro di una Volkswagen Golf Plus che era in attesa di poter entrare in un'officina meccanica che si trova a quella altezza.

A causa dell'urto la Golf Plus si è completamente rigirata. La ragazza è stata trasportata accompagnata in pronto soccorso dai sanitari del 118 da un’ambulanza della Misericordia di Pescara in codice giallo per un trauma alla schiena. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.