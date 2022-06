Scontro tra due auto in via Monte Faito [FOTO]

Un incidente stradale tra due macchine si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 17 giugno, in via Monte Faito. Erano da poco passate le ore 14,30 quando, per cause ancora da ricostruire con esattezza, si sono scontrate tra loro una Suzuki Vitara e una Volkswagen Golf. L'impatto è stato importante, con entrambe le vetture che hanno riportato vistosi danni alla parte anteriore della carrozzeria.

La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti, con il traffico che ha subito inevitabili disagi, mentre sul posto si sono recati gli operatori sanitari del 118, con un'ambulanza della First Aid One Italia. Da verificare con precisione la dinamica del sinistro, al fine di stabilire eventuali responsabilità degli automobilisti.