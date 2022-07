Scontro tra due automobili in via Ferrari all'incrocio con via Pavone Bassani, coppia di anziani finisce in ospedale

Un incidente stradale a Pescara in via Enzo Ferrari all'intersezione con il sottopassaggio ferroviario di via Pavone e Bassani si è verificato nel tardo pomeriggio odierno, venerdì 22 luglio.

A scontrarsi in modo violento due automobili che hanno riportato gravi veicoli.

Ferita anche la coppia di anziani che era a bordo di una delle due vetture, una Fiat 600.

Per entrambi si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che li ha trasportati con un'autoambulanza medicalizzata nel vicino ospedale. In base alle prime informazioni, per fortuna, gli anziani non sarebbero rimasti feriti in modo serio.