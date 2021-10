Scontro fra due auto in via dell'Emigrante: una delle vetture si ribalta

Incidente nella prima serata di oggi 12 ottobre a Pescara. Due autovetture si sono scontrate all'incrocio fra via dell'Emigrante e via delle Fornaci, davanti al sottopasso. Una delle vetture, una Fiat Panda che viaggiava in direzione sud su via dell'Emigrante, si è ribaltata a seguito dell'impatto. L'altra vettura, una Toyota, percorreva via delle Fornaci in direzione monti. Nell'impatto sono rimaste lievemente ferite due persone. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco a causa della vettura ribaltata mettendo in sicurezza la zona. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Pescara.