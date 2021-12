Scontro tra due auto in via del Santuario, il traffico va in tilt [FOTO]

Uno scontro tra due automobili si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 22 dicembre, all'inizio di via del Santuario, mandando il traffico in tilt. Per cause ancora da ricostruire, infatti, una Fiat Panda e una Ford Fiesta hanno impattato tra loro. L'incidente, avvenuto intorno alle ore 15, è stato semi frontale, e fortunatamente i due conducenti hanno riportato solo ferite lievi.

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Pescara per regolare il traffico e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, nonché un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. È intervenuta anche una volante della polizia di stato. La strada, come detto, è rimasta bloccata per alcuni minuti, costringendo alcune vetture a fare inversione di marcia.