Incidente tra due auto, traffico in tilt in via del Circuito [FOTO]

Traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi, 3 novembre, lungo via del Circuito: intorno alle ore 15:30 si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Per cause che andranno ricostruite con esattezza, si sono scontrate tra loro una Fiat Panda nera che proveniva da via Villetta Barrea e una Opel Meriva che sopraggiungeva dalla strada principale.

Nell'urto, poi, la Meriva è andata a impattare contro una Opel Agila rossa che era parcheggiata nei pressi. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito e accertare con precisione la dinamica del sinistro, si è recata una pattuglia della polizia locale di Pescara, mentre la circolazione su via del Circuito ha subito degli inevitabili rallentamenti.