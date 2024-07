Due auto si scontrano tra via Colonna e via dei Peligni, una finisce sul marciapiede [FOTO]

Due automobili si sono scontrate all'incrocio tra via Colonna e via Teofilo Patini nella zona di Porta Nuova a Pescara.

L'incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 14 di lunedì 22 luglio.

Coinvolte nel sinistro, in base alle prime informazioni, una Toyota Aygo e una Suzuki Swift guidate entrambe da due donne.

La Aygo stava percorrendo via dei Peligni e in seguito all'impatto con l'altra vettura che stava provenendo da via Colonna si è rigirata su se stessa finendo la corsa prima contro un paletto della segnaletica verticale e poi sul marciapiede quasi andando a sbattere contro lo spigolo di un palazzo. Rotto l'asse di una delle due ruote posteriori. Per fortuna, nonostante il violento impatto le due conducenti sono rimaste praticamente illese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.