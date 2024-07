Va a sbattere con l'auto contro vettura che si sta fermando in via Tirino e finisce in ospedale

Una donna di 70 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale che si è verificato in via Tirino a Pescara nella mattinata di venerdì 19 luglio.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, la 70enne era al volante di un'automobile, una Daewoo Matiz,e nel percorrere la strada in direzione monti-mare avrebbe urtato una vettura, una Peugeot in fermata sul bordo della strada.

Per la donna si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale. Mentre gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.