Schianto tra due automobili, l'Abruzzo piange un'altra vittima: morto sul colpo un uomo di 69 anni

Un uomo di 69 anni è morto in Alto Sangro, nell'Aquilano, per un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 14 gennaio sulla Fondovalle Sangro, nel territorio di Castel di Sangro, come riferisce l'agenzia LaPresse.

In base a una prima ricostruzione del sinistro, l'uomo, residente a Castel di Sangro, alla guida di un'Audi A4, si sarebbe scontrato con un'altra vettura, una Volvo.

Nell'impatto il 69enne è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto esattamente lungo la strada statale 652, al confine con il Molise. La moglie, rimasta ferita nello scontro, è stata trasportata in ospedale. Il conducente e i 2 passeggeri dell'altra vettura sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Isernia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro stanno eseguendo i rilievi di rito e hanno messo in sicurezza il tratto.