Incidente tra due macchine, traffico bloccato a Spoltore [FOTO]

Incidente tra due macchine, traffico bloccato a Spoltore nelle prime ore di questa mattina. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9 e ha coinvolto una Fiat Panda che transitava verso Pescara, guidata da una ragazza, e una Nissan Micra che viaggiava in direzione opposta, al cui volante c'era invece un uomo.

Come riporta Spoltore Notizie, lo scontro tra le due automobili è avvenuto in via Dante. L'esatta dinamica dovrà adesso essere ricostruita dalla polizia locale, intervenuta sul posto per regolare il traffico veicolare.