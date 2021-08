Scontro tra due auto allo svincolo dell'asse attrezzato, un ferito [FOTO]

Un incidente tra due auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 30 agosto, vicino allo svincolo dell'asse attrezzato nella zona industriale, non molto distante dalla Fater. Per cause ancora da chiarire, le due vetture si sono scontrate tra loro a un incrocio e, nell'impatto, uno dei due conducenti è rimasto ferito. Le sue condizioni, ad ogni modo, non desterebbero preoccupazione.

Sul posto una pattuglia della polizia stradale di Pescara, per i rilievi di rito, e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Non si sono avute ripercussioni sul traffico veicolare. Saranno gli agenti della polstrada a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.