Scontro in viale della Riviera tra un suv e uno scooter, uomo finisce in ospedale

Incidente stradale in viale della Riviera a Pescara intorno alle ore 8 di martedì 18 giugno.

Lo scontro ha visto coinvolti, all'altezza dello stabilimento balneare "Le Antille", uno scooter in sella al quale c'era un uomo di 44 anni che stava percorrendo il lungomare in direzione di Montesilvano, e un suv dell'Audi.

Parrebbe, dalle prime informazioni, che la persona al volante dell'automobile stesse facendo inversione di marcia.

Il motociclista cadendo avrebbe riportato vari traumi giudicabili non gravi ed è stato trasportato dai soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia al pronto soccorso di Pescara in codice giallo. Dei rilievi e della gestione del traffico si sono occupati gli agenti della polizia locale.