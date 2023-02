Violento scontro tra due auto sulla provinciale di Collecorvino: sul posto ambulanze e vigili del fuoco

Un brutto incidente quello avvenuto questa sera nel comune di Collecorvino sulla strada provinciale 75 a seguito dello scontro tra due automobili. Sul posto sono intervenute l'ambulanza India di Penne, la Croce Verde Abruzzo, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi ad estrarre dall'auto la donna alla guida di una delle due automobili con l'aiuto dei soccorritori.

Da prime informazioni sembra che comunque non abbia riportato gravi traumi se non forse una frattura alla caviglia. Per lei così come il conducente dell'altro mezzo sceso da solo dalla macchina, ma in stato di shock, è stato comunque deciso il trasporto in ospedale nell'ospedale di Pescara.