Schianto lungo la strada statale 16 bis, il conducente di una delle auto va via per portare in ospedale il figlio di 2 anni [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 16 bis a Spoltore intorno alle ore 18 di oggi pomeriggio, lunedì 16 gennaio.

A scontrarsi, quasi frontalmente, sono state due automobili.

Una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 43 anni residente a Spoltore, che percorreva la strada con direzione Villa Raspa verso Spoltore capoluogo, e una Citroen C3 al cui volante c'era un uomo di 62 anni residente a Pescara.

Per cause ancora da ricostruire le due vetture si sono scontrate quasi frontalmente colpendosi nella parte anteriore/laterale. Dopo il violento impatto la Golf è finita sulla scarpata ascendente, andando a sbattere con una palina segnaletica e il suo conducente, lasciato il veicolo incidentato e senza attendere i soccorsi del 118 si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro. Di conseguenza, come riferisce il comandante della polizia locale, Panfilo D'Orazio, in un primo momento era sembrato trattarsi di un sinistro con fuga. Ma successivamente è stato ricostruito che tale persona si sarebbe allontanata con l’aiuto di un passante per trasportare il proprio figlio di due anni al pronto soccorso. Nella struttura sanitaria è stato raggiunto da altro equipaggio della polizia locale per gli accertamenti urgenti. Il bambino è sotto osservazione dei sanitari perché classificato come codice giallo.