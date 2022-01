Violento scontro tra due auto, incidente in Strada Comunale Piana [FOTO]

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 21 gennaio, in Strada Comunale Piana, a Pescara. Erano da poco passate le ore 14,30 quando due auto si sono violentemente scontrate tra loro. Si tratta di una Hyunday e una Fiat Punto.

Secondo quanto rilevato dalla polizia municipale, intervenuta sul posto, la Hyundai stava percorrendo via Lago di Campotosto in direzione mare-monti, mentre la Punto viaggiava lungo Strada Comunale Piana in direzione sud-nord.

L'impatto tra i due veicoli è stato importante, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Nessun ferito, dunque, e soltanto qualche disagio alla circolazione, che è stata comunque regolata da una pattuglia dei vigili urbani di Pescara. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.