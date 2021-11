Scontro tra due auto sulla SS 16 a Silvi Marina, ferite due donne [FOTO]

Scontro tra due auto sulla SS 16 a Silvi Marina, ferite due donne. Si tratta di una 57enne, che ha riportato un trauma cranico, e di una 22enne, che si è procurata un trauma distorsivo al rachide cervicale e all'arto inferiore destro.

L’incidente si è verificato ieri sera, verso le ore 20.30 nei pressi di un centro commerciale, e ha coinvolto un’Audi A1, con a bordo una coppia, e una Nissan Pixo, al cui volante c'era la ragazza. Per ragioni ancora da ricostruire le vetture hanno impattato lateralmente, andando poi a finire la propria corsa contro il bordo del marciapiede.

Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, che hanno dovuto estrarre dall’abitacolo la conducente della Pixo e mettere infine in sicurezza i mezzi incidentati. È intervenuta anche la Croce Rossa di Silvi per trasportare i feriti all’ospedale di Atri. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Silvi, mentre una pattuglia della guardia di finanza ha regolato il traffico per consentire le operazioni di soccorso.