Perde il controllo dell'auto e finisce contro una Smart parcheggiata in strada della Bonifica [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 9 in strada della Bonifica a Pescara lungo la carreggiata direzione nord.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, una donna di 60 anni di nazionalità ucraina, mentre era da sola al volante di una vettura, una Autobianchi Y10, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause da accertare.

La corsa dell'automobile è finita contro una Smart parcheggiata regolarmente al lato della strada.

Quest'ultima, a causa del violento impatto, è finita sul marciapiede sul quale per fortuna in quel momento non stava camminando nessuno. Si è però reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 per la 60enne. Mentre gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.