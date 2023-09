Incidente in via Nazionale Adriatica, centauro ferito dopo scontro tra auto e scooterone [FOTO]

Incidente stradale in via Nazionale Adriatica Nord a Pescara intorno alle ore 19.

A scontrarsi, all'altezza dell'incrocio con via Molines San Felice, sono stati un'automobile, una Lancia Delta, e uno scooterone Yamaha TMax.

Ad avere la peggio è stato colui che guidava il mezzo a due ruote, un uomo di 39 anni.

Il motociclista cadendo ha riportato un lieve trauma al ginocchio con escoriazioni ed è stato medicato sul posto dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia di Pescara. Illeso l’automobilista.