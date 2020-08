Scontro tra un'auto e uno scooter a Villa Raspa di Spoltore: un ferito [FOTO]

Scontro tra un'auto e uno scooter a Villa Raspa di Spoltore: ferito l'uomo alla guida del motorino.

Come riporta Spoltore Notizie, l'incidente si è verificato ieri pomeriggio in viale Europa, nei pressi del cavalcavia. A urtarsi tra loro sono state una Fiat 500 e una Vespa 50 che procedevano entrambe in direzione monti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel cadere a terra, fa sapere ancora Spoltore Notizie, il centauro ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Pescara dal 118. Sul posto anche la polizia locale di Spoltore per effettuare i rilievi.