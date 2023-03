Incidente in viale Bovio, scontro tra un'auto e uno scooterone

Un incidente stradale si è verificato in viale Bovio a Pescara nella mattinata odierna, mercoledì 15 marzo.

Il sinistro ha visto il coinvolgimento di due veicoli, uno scooter Sym Joymax, e un'automobile Porsche guidata da un uomo di 55 anni.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, lo scooterone percorreva viale Bovio in direzione sud mentre la vettura usciva da un parcheggio privato.

Inevitabile l'impatto tra i due veicoli (in quel momento l'asfalto era anche reso scivoloso a causa della pioggia) con l'uomo di 63 anni in sella al mezzo a due ruote che ha avuto la peggio ma per fortuna sarebbe ferito solo lievemente. È stato infatti necessario l'intervento dei soccorritori del 118 con un'ambulanza. Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si sono invece occupati gli agenti della polizia locale. Traffico temporaneamente bloccato nel tratto di strada in questione con i carabinieri che hanno deviato la circolazione sulle vie laterali.