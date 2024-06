Scontro tra un'auto e uno scooter, traffico in tilt in viale Bovio

Un incidente stradale si è verificato in viale Bovio a Pescara nella tarda mattinata di lunedì 17 giugno.

A scontrarsi sono stati uno scooter in sella al quale c'era una donna di 61 anni e un'automobile, una Mini Cooper.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la 61enne avrebbe sorpassato, mentre stava percorrendo la strada in direzione Montesilvano-Pescara, la colonna di automobili andando a impattare contro la vettura che stava uscendo da via Leonardo da Vinci.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

A causa dello scontro la donna è rimasta ferita riportando escoriazioni multiple. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia. La 61enne è stata medicata sul posto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e di regolare il traffico si sono occupati gli agenti della polizia locale.