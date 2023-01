Incidente a Spoltore, uomo in sella a uno scooter finisce contro un autocarro dopo l'urto con una vettura

Incidente stradale in via via Maiella a Spoltore poco dopo le ore 7:30 di oggi, martedì 31 gennaio.

Il sinistro ha riguardato due veicoli: uno scooter dell'Aprilia in sella al quale c'era un uomo di 53 anni e un'automobile, una Seat Ibiza, guidata da una ragazza di 26 anni, che si sono scontrate lateralmente.

In base alla prima ricostruzione fornita dalla polizia locale, coordinata dal comandante Panfilo D'Orazio, i due veicoli si sarebbero scontrati mentre la 26enne stava svoltando a destra per poter parcheggiare dopo aver azionato l'indicatore di direzione.

Ma in quel momento stava sopraggiungendo lo scooter e lo scontro è stato inevitabile. In seguito all'impatto il 53enne è finito contro un autocarro già parcheggiato sulla destra per poi rotolare sull'asfalto qualche metro più avanti. Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito con un'ambulanza in ospedale a Pescara. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale mentre la società Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla pulizia del manto stradale.