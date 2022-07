Scontro auto-scooter, incidente in via Fonte Romana [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 30 giugno, nella zona dei colli di Pescara, più precisamente in via Fonte Romana. A scontarsi tra loro, per cause ancora da ricostruire con esattezza, sono stati due mezzi: uno scooter e un'auto.

Nello specifico, la vettura coinvolta nel sinistro è una Smart. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito e occuparsi della regolazione del traffico, si sono recate una pattuglia della polizia di stato e un'altra della polizia locale. La circolazione non ha subìto particolari rallentamenti.