Scontro auto-scooter, ferita una donna all'incrocio tra via Firenze e via Palermo [FOTO]

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 20 luglio, all'incrocio tra via Firenze e via Palermo. Erano da poco passate le ore 19 quando, per ragioni ancora da ricostruire con esattezza, si sono scontrati tra loro uno scooter e una Fiat Punto. Alla guida del mezzo a due ruote c'era una donna che dopo l'impatto è rimasta a terra, ferita; per lei si è reso necessario l'intervento del 118, che l'ha caricata a bordo di un'ambulanza della Pubblica Assistenza Montesilvano per poi condurla in ospedale.

Un residente ci fa notare che "ogni 7-10 giorni c'è qualcuno che non rispetta i segnali di precedenza e, conseguentemente, si verifica qualche scontro". Inoltre sempre il cittadino evidenzia che, nel corso degli ultimi mesi, a causa di altri sinistri accaduti in quello stesso punto è stato prima divelto (e mai sostituito) il palo della luce, e poi divelto e mai reinstallato il segnale di sosta per carico e scarico.