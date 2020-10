Scontro fra auto e scooter con a bordo due ragazze: una è grave

Scontro fra un'automobile ed uno scooter nella tarda mattinata di oggi a Pescara, in via Leonardo Da Vinci. A bordo del motorino viaggiavano due ragazze e a seguito dell'impatto una di loro è rimasta ferita. Si tratta di una 24enne trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

La ragazza è arrivata in ospedale in codice giallo, riportando un politrauma ed una ferita importante alla testa. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altra ragazza non ha riportato conseguenze importanti dalla caduta.