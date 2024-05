Incidente in via Celommi, coinvolte un'auto e uno scooter [FOTO]

Altro incidente stradale a Pescara nel pomeriggio di venerdì 10 maggio oltre quello in via Vespucci incrocio via Bardet.

Anche in via Celommi il sinistro ha visto coinvolti un'automobile e un mezzo a due ruote, uno scooter in particolare.

I due veicoli si sono scontrati all'altezza di un incrocio.

La persona ferita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi e gestita la viabilità. Il traffico dopo un po' di tempo è tornato regolare. Chi abita da quelle parti segnala come negli ultimi mesi, vista la chiusura contemporanea della galleria San Silvestro e di viale Primo Vere, il traffico sia aumentato decisamente essendo l'unica strada di collegamento tra la Nazionale Adriatica e il lungomare in un punto nevralgico come l'uscita sud della circonvallazione.