Scontro tra un'auto e una Vespa nella rotatoria di San Donato [FOTO]

Scontro tra un'automobile, una Toyota Yaris, e uno scooter Vespa, nella zona di San Donato a Pescara nel primo pomeriggio di mercoledì 3 aprile.

Ad avere la peggio a causa dell'impatto tra i due mezzi coinvolti nel sinistro è stato l'uomo in sella allo scooter.

Illeso invece il giovane che era al volante della vettura.

Dopo l'impatto la Vespa è scivolata sull'asfalto per diversi metri finendo a distanza dall'automobile. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 intervenuti con un'ambulanza della Misericordia che hanno accompagnato il ferito in ospedale. Avrebbe riportato, per fortuna, solo qualche escoriazione. Dei rilievi e della gestione del traffico veicolare si sono occupati gli agenti della polizia locale. Momentaneamente chiusa la circolazione verso la strada pendolo.