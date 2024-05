Scontro tra un'auto e uno scooter in zona pineta [FOTO]

Un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito a causa di un incidente stradale avvenuto nella zona della pineta di Pescara.

Il sinistro è avvenuto alla rotatoria tra strada della Bonifica e via Silone intorno alle ore 9 di sabato 4 maggio.

A scontrarsi un'automobile, una Toyota Aygo guidata da una donna di 63 anni che stava percorrendo strada della Bonifica in direzione nord-sud, e uno scooter in sella al quale c'era un 25enne che stava percorrendo via Silone direzione sud-nord.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia che si sono occupati del giovane mentre gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.