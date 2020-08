Incidente tra un'auto e uno scooter davanti alla stazione, un ferito. Lo scontro tra i due veicoli si è verificato nella mattinata di ieri (31 luglio) lungo via Bassani Pavone, che costeggia appunto lo scalo ferroviario di Pescara centrale.

La macchina e il mezzo a due ruote hanno impattato l'un l'altro per cause ancora da chiarire. Sul posto il 118 e la polizia municipale, che si è anche occupata di regolare la circolazione, andata nel frattempo in tilt. L'uomo alla guida del motorino, rimasto ferito, è stato caricato sull'ambulanza e portato in ospedale per ricevere le cure del caso.