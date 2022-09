Scontro auto-scooter a Spoltore, migliorano le condizioni del 47enne ferito

Sono in fase di miglioramento le condizioni del 47enne che l'altro ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Spoltore, più precisamente in viale Europa all'incrocio con via Parigi. Lo riporta il quotidiano on line Spoltore Notizie, spiegando che l'uomo è vigile e cosciente, anche se resta in stretta osservazione nel reparto di rianimazione dell’ospedale "Santo Spirito" a Pescara, dove è stato ricoverato.

Il 47enne, che ha riportato diverse fratture e traumi, non è comunque in pericolo di vita. Due giorni fa, poco prima delle ore 17, il suo scooter Honda ha impattato con una Renault Twingo condotta da una 45enne di Spoltore. Secondo quanto rilevato dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, l'uomo alla guida del mezzo a due ruote procedeva in direzione mare-monti lungo viale Europa, mentre la donna viaggiava in direzione monti-mare e stava svoltando a sinistra verso via Parigi.

Per cause ancora da ricostruire con esattezza (la dinamica, infatti, è tutta da verificare, con le relative responsabilità) tra i due veicoli è avvenuto uno scontro frontale laterale. Nel sinistro è stato coinvolto anche un Fiat Ducato, guidato da un 54enne di Montesilvano, che era fermo allo stop di via Parigi e stava per immettersi in viale Europa.