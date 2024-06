Scontro auto-scooter in viale Gabriele d'Annunzio: donna portata in ospedale [FOTO]

Scontro auto-scooter in viale Gabriele d'Annunzio sotto il semaforo che incrocia con via dei Bastioni. I due mezzi viaggiavano entrambi in direzione sud: alla guida dello scooter Sym che si è scontrato con una Mini Cooper c'era una donna di 66 anni, caduta a terra e soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia. È stata portata in ospedale in codice giallo per un politrauma.

Il primo intervento è stato quello di una pattuglia della polizia con la polizia locale che si è invece occupata dei rilievi e della gestione del traffico che si è congestionato. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che sia stata proprio la donna a tamponare lateralmente l'automobile.