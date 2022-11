/ Corso Vittorio Emanuele II

Incidente in pieno centro, scontro tra un'auto e uno scooter: un ferito e traffico in tilt [FOTO]

Il sinistro si è verificato in corso Vittorio Emanuele II intorno alle ore 8:30 di questa mattina, martedì 22 novembre: soccorso e trasportato in ospedale l'uomo in sella al mezzo a due ruote