Scontro fra auto e scooter a Marina di Città Sant'Angelo: due feriti trasportati in ospedale con l'elisoccorso [FOTO]

Incidente stradale e traffico bloccato nel tardo pomeriggio del 10 giugno a Marina di Città Sant'Angelo. Una vettura, una Mini cooper e uno scooter guidato da uno uomo del 1972 ed una donna. Entrambi, a seguito dell'impatto avvenuto dopo che la Mini cooper uscendo da via Salara ed immettendosi in viale Matrino (statale 16) si è scontrata con il motoveicolo, sono rimasti feriti dopo essere stati sbalzati dallo scooter finito contro un muretto dall'altro lato della carreggiata. La vettura viaggiava in direzione nord, lo scooter in direzione sud. La coppia, marito e moglie, è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce rossa di Pescara e una della Misericordia di Pescara, oltre all'elisoccorso. Entrambi in codice rosso sono stati trasportati in ospedale a Pescara per politrauma.