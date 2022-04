Scontro tra un'auto e uno scooterone a Cepagatti, 56enne in codice rosso

Un 56enne di Cepagatti è finito all'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara, dove è attualmente tenuto sotto osservazione, in seguito a un incidente stradale di cui è stato vittima ieri mattina a Villanova, più precisamente in via Vespucci.

Come confermano a IlPescara.it i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, l'uomo si è scontrato con una Renault Clio, guidata da un automobilista di Pianella, per motivi che sono ancora da chiarire, così come è ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Di certo c'è che il 56enne, a bordo di uno scooterone Yamaha Majesty, si è fatto molto male nell'impatto, tanto che è stato necessario il suo trasferimento al pronto soccorso in codice rosso a causa delle lesioni riportate. Le condizioni del centauro sono serie. Illeso, invece, l'altro conducente.