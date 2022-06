Scontro fra auto e scooter in zona università: ferita una ragazza

Incidente nella tarda mattinata di oggi giovedì 23 giugno nella zona dell'università. Una vettura ed uno scooter, per circostanze ancora da chiarire, si sono urtati nella rotatoria che divide via Falcone e Borsellino da strada della Bonifica. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa che ha prestato soccorso alla ragazza che guidava il motorino. Presente anche la polizia municipale che si è occupata dei rilievi. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice giallo dove le è stato diagnosticato un politrauma con delle contusioni non gravi.