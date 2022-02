Incidente a Santa Teresa di Spoltore, scontro quasi frontale tra due auto

Un incidente stradale si è verificato tra via Piave e via Sangro nella zona di Santa Teresa oggi, venerdì 25 febbraio, come riferisce SpoltoreNotizie.

A scontrarsi, quasi frontalmente, sono state una Peugeot 208 e una Fiat 500.

Alla guida dei due veicoli due uomini di 59 e 60 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Per fortuna, nessuno dei due conducenti è rimasto ferito dopo il violento impatto tra le due vetture.