Scontro frontale fra due auto lungo la nazionale adriatica a San Silvestro: due feriti

Scontro frontale fra due vetture nel primo pomeriggio di oggi 11 dicembre a Pescara. L'incidente è avvenuto a San Silvestro, lungo la nazionale adriatica. Una fiat Punto ed una opel Zafira, per circostanze ancora da chiarire, si sono urtate riportando ingenti danni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha soccorso i due conducenti trasportandoli in ospedale. Entrambi hanno riportato ferite lievi e sono stati classificati in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Pescara che si è occupata anche di regolare il traffico lungo l'arteria stradale.