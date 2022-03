Percorre male la rotatoria e travolge le auto in sosta, anziano si spaventa e si allontana subito dopo [FOTO]

Incidente stradale in via Tibullo subito dopo la rotatoria con viale Marconi nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 1 marzo.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, un anziano al volante di una Peugeot 308 avrebbe percorso male la rotatoria e uscendo dalla stessa è andato a sbattere contro due automobili parcheggiate sul lato monte, una Lancia Y e una Hyundai Atos Prime.

Ad avere la peggio è stata la Lancia che è anche finita sul marciapiede. L'anziano al volante della 308, dopo aver colpito le due vetture è stato preso dal panico e, nonostante avesse anche la gomma anteriore destra rotta, si è allontanato dal luogo dell'incidente. Alcuni testimoni hanno avvisato la polizia municipale giunta poco dopo sul posto, ma nel frattempo l'anziano aveva già chiamato il figlio per raccontare quanto successo e chiedere il suo aiuto. Figlio che poco dopo è giunto in via Tibullo affrontando la questione con gli agenti della polizia municipale. Adesso le assicurazioni si occuperanno dei danni subiti dai veicoli.