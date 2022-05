Schianto tra due automobili in viale Kennedy, Fiat 500 X con 4 giovani si ribalta [FOTO]

Pauroso incidente a Pescara in viale Kennedy all'incrocio con via Sabucchi nella tarda serata di ieri, sabato 7 maggio.

A scontrarsi, intorno alle ore 23:30, sono state due automobili: un'Audi che percorreva viale Kennedy e una Fiat 500 che proveniva da via Sabucchi.

A causa del violento impatto tra i due veicoli, la Fiat 500, che è stata colpita in pieno sulla fiancata, si è ribaltata.

A bordo c’erano quattro ragazzi, tutti 20enni, che per fortuna sono usciti illesi. Ma si è comunque reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco perché due dei giovani erano rimasti incastrati tra le lamiere. Invece l’autista dell’Audi, anch’egli 20enne, è uscito autonomamente dal veicolo con un trauma alla gamba ed è stato accompagnato in pronto soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Pescara. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e per il test alcolemico. Alla base del sinistro ci sarebbe il mancato rispetto di uno stop.