Schianto tra due automobili lungo la strada provinciale 23, una si ribalta dopo l'impatto [FOTO]

Incidente lungo la strada provinciale 23, da Caprara d'Abruzzo a Santa Teresa di Spoltore, oggi pomeriggio.

Nel sinistro si sono scontrate due automobili: una Opel Corsa al volante della quale c'era un uomo di 34 anni di Montesilvano e una Citroen C3 guidata da un uomo di 56 anni di Spoltore.

In base alla prima ricostruzione della polizia locale, guidata dal comandante Panfilo D'Orazio, il 34enne montesilvanese avrebbe perso il controllo della vettura per cause da accertare (in quel momento c'era una pioggia battente) andandosi a scontrare lateralmente con la C3.

Per colpa del violento impatto la Corsa si è poi ribaltata restando su un fianco. Per fortuna tutti e due i conducenti sono usciti illesi dall'incidente stradale e non si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118. Invece sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza visto che la vettura ribaltata era alimentata anche a Gpl. La società Sicurezza e Ambiente si è occupata della pulizia del manto stradale.