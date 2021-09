Scontro fra auto in strada del Palazzo: una delle due vetture si ribalta

Incidente nella mattinata di oggi 15 settembre all'incrocio fra strada del Palazzo e via dell'Emigrante a Pescara. Due vetture, una fiat 500 ed una toyota Aygo si sono scontrate per via di una precedenza non rispettate. La Aygo nell'impatto si è ribaltata.

Le due donne che erano alla guida delle rispettive automobili sono rimaste ferite in modo non grave. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 oltre alla polizia municipale che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico fino a quando la vettura ribaltata non è stata rimossa.