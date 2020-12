Due auto si scontrano violentemente tra loro, una si ribalta: tre feriti [FOTO]

Due auto si scontrano violentemente tra loro e una si ribalta: tre feriti in un brutto incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, all'incrocio tra via Comunale Piana e via Enzo Tortora.

Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani del settore infortunistica stradale. Nel sinistro sono state coinvolte una Renault e una Fiat, con quest'ultima che si è capovolta su un fianco. Da verificare la dinamica. Sul posto anche i sanitari del 118.