Incidente tra un'auto e un pullman della Tua davanti al conservatorio [FOTO]

Per poter effettuare tutte le constatazioni del caso è stato necessario far scendere i passeggeri dal mezzo di trasporto pubblico

Un incidente tra un'auto e un pullman dell'azienda Tua si è verificato oggi, poco prima delle 14, all'altezza del conservatorio "Luisa d'Annunzio" di Pescara, più precisamente nei pressi della rotatoria che si trova alla fine di viale Muzii, sulla curva che poi gira verso viale Bovio.

Per cause ancora da ricostruire, la macchina (guidata da una donna) e il bus hanno impattato tra di loro e, per non intralciare il traffico, l'autista ha spostato il mezzo di trasporto pubblico poco più avanti, di fronte all'auditorium del conservatorio, dove i passeggeri sono stati fatti poi scendere al fine di consentire tutte le constatazioni del caso.