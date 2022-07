Scontro tra un'auto e un pullman, paura sull'autostrada A24 [FOTO]

Paura oggi, 18 luglio, lungo l'autostrada A24 che collega L'Aquila a Roma per uno scontro che si è verificato improvvisamente tra un'auto e un pullman appartenente a una nota azienda di autolinee, al km 68 nei pressi dell'uscita di Tagliacozzo.

Il mezzo di trasporto, che era diretto all'aeroporto di Fiumicino, in quel momento si era fermato in una piazzola per far scaricare ai passeggeri le proprie valigie quando, per cause ancora da ricostruire, un'Audi di colore grigio è sopraggiunta sul posto, andandosi a scontare con il bus.

I bagagli si sono sparpagliati sull'asfalto, mentre gli utenti, per la maggior parte ragazzi, sono stati fatti scendere dal veicolo in attesa di un secondo pullman. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito. Sul posto la polstrada. Disagi alla circolazione.