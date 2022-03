Incidente in via Parco Nazionale d'Abruzzo, scontro tra due auto: una finisce contro palo della luce [FOTO]

Incidente stradale in via Parco Nazionale d'Abruzzo all'incrocio con via S. Josemaria Escrivà de Balaguer a Pescara questa mattina, martedì 29 marzo.

A scontrarsi sono state due automobili, una Lancia Y che percorreva in direzione nord via Parco Nazionale e una Fiat 500 che procedeva in via de Balaguer.

A causa del violento impatto i due veicoli sono finiti verso il marciapiede e uno dei due ha colpito un palo della luce dal quale si è staccata la lampada.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato dall'abitacolo la donna al volante della 500 (la portiera era rimasta bloccata), i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di eseguire i rilievi. Sia la donna al volante della 500 che la ragazza alla guida della Y sono state accompagnate in ospedale con l'ambulanza ma, per fortuna, nessuna delle due sembrerebbe aver riportato gravi conseguenze.