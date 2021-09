Incidente a Città Sant'Angelo, scontro tra auto e scooter: grave 17enne [FOTO]

Incidente stradale a Città Sant'Angelo nella prima mattinata di ieri, lunedì 20 settembre.

A scontrarsi, sulla strada Lungofino all'altezza dell'ingresso commerciale Ibisco, un'automobile e uno scooter.

Al volante della vettura, una Fiat Panda, una donna di Montesilvano di 53 anni che procedeva in direzione mare-monti e stava svoltando per entrare nell'Ibisco.

Mentre in sella allo scooter un ragazzo di 17 anni che procedeva in direzione monti-mare. Ad avere la peggio è stato il 17enne che è stato soccorso e trasferito in ospedale con una prognosi superiore ai 40 giorni. Dei rilievi e delle indagini si stanno occupando gli agenti della polizia locale angolana, diretti dal comandante Luca Marzuoli. Sono in corso le acquisizioni dei filmati delle telecamere riprese in zona allo scopo di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.