Cade con lo scooterone per evitare un'auto che esce in retromarcia dal parcheggio, centauro finisce in ospedale

Traffico in tilt in viale Europa a Villa Raspa di Spoltore in direzione Pescara nella tarda mattinata di mercoledì 17 luglio.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto coinvolti nel sinistro sarebbero stati un'automobile e uno scooterone.

La vettura pare che stesse uscendo in retromarcia da un parcheggio.

E in quel momento stava transitando uno scooterone in sella alla quale c'era un uomo. Per evitare l'impatto il centauro ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. È stato trasportato in codice giallo in ospedale dai soccorritori del 118 per le lesioni riportate. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati i carabinieri.