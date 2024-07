Scontro auto-moto in via Tiburtina, ferito un ragazzo minorenne

Un incidente stradale in via Tiburtina Valeria a Pescara nella mattinata di martedì 16 luglio.

A scontrarsi, in base alle prime informazioni, due veicoli: un'automobile Honda Jazz al volante della quale c'era una donna e una moto guidata da un ragazzo minorenne.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

I due mezzi si sarebbero scontrati mentre il giovane con lo scooter stava sorpassando un’auto guidata da una donna che stava girando in un distributore di carburanti. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che con un'ambulanza della Misericordia hanno trasportato in codice giallo in ospedale il minorenne per trauma alla gamba. Gli agenti della polizia locale invece si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica.