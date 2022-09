Scontro fra auto e moto in via Spaventa: centauro finisce in ospedale [FOTO]

Incidente nel pomeriggio di ieri 6 settembre a Pescara in via Spaventa. Verso le 18,30, infatti, una Smart ed una moto si sono urtate per circostanze ancora da chiarire. A quanto pare, la vettura ha svoltato da via Filomusi Guelfi ed in quel momento stava transitando il motociclista di 28 anni che è finito a terra urtando anche un'auto parcheggiata. Soccorso da un'ambulanza della Misericordia di Pescara, è stato trasportato in ospedale in codice giallo per un politrauma alla schiena e alla spalla ed altre contusioni.