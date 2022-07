Incidente tra un'auto e una moto, paura ai Colli

Incidente stradale tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi, 20 luglio, ai Colli, più precisamente lungo via Prati. Sul posto si sono recate due pattuglie della polizia municipale di Pescara. In base a una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote (un T-Max) proveniva da Spoltore e si sarebbe scontrato con una macchina che arrivava in quel momento da Francavilla al Mare ed era appena uscita allo svincolo "Pescara Colli" della circonvallazione.

La moto, una volta caduta a terra, ha riportato alcuni danni, mentre il giovane centauro alla guida è finito in ospedale. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Sicurezza Ambiente, che si è occupato di ripulire il fondo stradale dai detriti.